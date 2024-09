Вышло бесплатное DLC «Гости из Морты» для Pathfinder: Wrath of the Righteous Ролевая игра Pathfin...

Вышло бесплатное DLC «Гости из Морты» для Pathfinder: Wrath of the RighteousРолевая игра Pathfinder: Wrath of the Righteous получила бесплатное дополнение «Гости из Морты», рассказывающее о том, как Джон и Люси из инди-игры Children of Morta попали в Мировую язву.