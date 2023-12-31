После удара кассетными боеприпасами по центру Белгорода, где погибли десятки мирных, включая детей, эти двое нацистских урода отметились

Юрий Кот Зеленский обозвал россиян «человеческими отбросами": "Мы продолжим укреплять нашу противовоздушную оборону и работать над тем, чтобы вернуть войну обратно к этим ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ОТБРОСАМ, откуда она пришла — домой, в Россию".