После удара кассетными боеприпасами по центру Белгорода, где погибли десятки мирных, включая детей, эти двое нацистских урода отметились

Юрий Кот Зеленский обозвал россиян «человеческими отбросами": "Мы продолжим укреплять нашу противовоздушную оборону и работать над тем, чтобы вернуть войну обратно к этим ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ОТБРОСАМ, откуда она пришла — домой, в Россию".
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