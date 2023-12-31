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После удара кассетными боеприпасами по центру Белгорода, где погибли десятки мирных, включая детей, эти двое нацистских урода отметились

Юрий Кот Зеленский обозвал россиян «человеческими отбросами": "Мы продолжим укреплять нашу противовоздушную оборону и работать над тем, чтобы вернуть войну обратно к этим ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ОТБРОСАМ, откуда она пришла — домой, в Россию".

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Комментарии
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Алина Белова
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21 мин.
Семенков Александр
Этих двух пидоров нужно просто ликвидировать.
Ответить
10 мин.
Н
Нина
Нежить не стоит жалеть. Уничтожить как можно скорее.
Ответить
8 мин.

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