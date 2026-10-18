В Свердловской области на территории строящегося апарт-комплекса у горы Бессонова появится первый в России «парящий» инфинити-бассейн площадью 100 квадратных метров с видом на Сысертское водохранилище.
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