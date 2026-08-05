Учёный Литвинов: риск пандемии вируса Бурбон крайне мал

Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал, что вирус Бурбон может поражать костный мозг, снижая количество лейкоцитов и тромбоцитов.
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