Подводное барокко Кристи Ли Роджерс

Снимки Кристи Ли Роджерс (Christy Lee Rogers) с Гавайев отличаются необычным стилем: ее работы удивительно похожи на картины барочного гения Караваджо и сложно поверить, что они не написаны маслом на холсте, а сделаны фотокамерой.
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