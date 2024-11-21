Раскрыта роль Трампа в разрешении Украине наносить удары по России

Избранный президент США Дональд Трамп мог быть в курсе планов нынешнего главы Белого дома Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами американского производства ATACMS.
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