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Россия объяснила британцам, европейцам и американцам, где могут возникнуть новые проливы

Россия объяснила британцам, европейцам и американцам, где могут возникнуть новые проливы

Рассказывают историю о том, что в 70-х годах прошлого столетия после вступления Турции в НАТО, на территории которой американцы поставили ядерное оружие и подпитали её непомерную гордыню льстивыми сказками о былом величии османской империи, турки решили, что могут указывать СССР как себя вести! Они, через своего поверенного в Москве передали нашим политикам, что запретят советским кораблям проходить через Босфор.

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