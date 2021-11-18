Дорожные пробки будут до Нового года: улица Ленинградская перекрыта

В Уссурийске водители ищут объездные пути, превратив улицу Горького в забитую транспортную артерию. В вечернее время здесь образуются массовые пробки.
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