По подозрению в расстреле полицейских в Подмосковье задержали мотоциклиста

Сейчас молодого мужчину-мотоциклиста проверяют на причастность к злодеянию, в результате которого один полицейский погиб, а второй тяжело раненВ Тверской области полиция задержала подозреваемого в причастности к расстрелу двоих полицейских в Подмосковье, сообщает ТГ-канал «База».