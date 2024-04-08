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По подозрению в расстреле полицейских в Подмосковье задержали мотоциклиста

По подозрению в расстреле полицейских в Подмосковье задержали мотоциклиста

Сейчас молодого мужчину-мотоциклиста проверяют на причастность к злодеянию, в результате которого один полицейский погиб, а второй тяжело раненВ Тверской области полиция задержала подозреваемого в причастности к расстрелу двоих полицейских в Подмосковье, сообщает ТГ-канал «База».

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