В Ленобласти нашли тело 6-летнего мальчика, утонувшего в Тосне месяц назад

Спасатели совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» обнаружили в реке Тосна в Ленинградской области тело шестилетнего мальчика, который провалился под лед в конце марта, находясь в районе города Никольское.
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