«Крымская весна». Севастопольская прокуратура ненадолго уедет в Симферополь

Сегодня и завтра, 17 и 18 апреля 2024 года, в Симферополе проходит патриотический форум-фестиваль «Крымская весна», приуроченный к 10-летию вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.
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