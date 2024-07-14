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Военное обозрение

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«В следующем году мы выделим на оборону 5% ВВП», — заявил польский министр

«В следующем году мы выделим на оборону 5% ВВП», — заявил польский министр

Интервью было дано Bloomberg Television.

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М
Максимов
В пыль сотрём и ветер её развеет!!!
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