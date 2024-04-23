Глубина прокладки канализационной трубы

Прокладывая трубы внешней канализации, очень важно выдержать правильную глубину ее заложения. Для этого лучше всего воспользоваться рекомендациями СНиП, которые регламентируют как максимально возможные, так и самые маленькие глубины для установки труб.
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