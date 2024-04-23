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Глубина прокладки канализационной трубы

Глубина прокладки канализационной трубы

Прокладывая трубы внешней канализации, очень важно выдержать правильную глубину ее заложения. Для этого лучше всего воспользоваться рекомендациями СНиП, которые регламентируют как максимально возможные, так и самые маленькие глубины для установки труб.

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