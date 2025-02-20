«Очень коварная»: врач рассказала, чем опасна язва желудка

Игнорирование язвы желудка на начальных стадиях приводит к необратимым последствиям. Как распознать недуг в первое время и противостоять ему, объяснила врач-гастроэнтеролог Евгения Антипова в беседе с URA.
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