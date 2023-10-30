Известный американский экономист Дэвид Сакс написал статью «Фиаско неоконсерваторов на Украине», в которой, предсказав неминуемое и довольно скорое завершение украинского конфликта на победной для России ноте, призвал Запад сворачивать этот кровавый балаган под названием «поддержка киевского … .