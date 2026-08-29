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Аргументы и Факты

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Врач рассказал о симптоме рака, который «никогда нельзя игнорировать»

Врач рассказал о симптоме рака, который «никогда нельзя игнорировать»

Обильная ночная потливость, при которой одежда и постельное белье становятся мокрыми, может быть признаком заболевания, в том числе онкологического.

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