Для 47 тысяч школьников и студентов Республики Алтай начался учебный год

1 сентября учебный год начался для порядка 47 тысяч школьников и студентов Республики Алтай. Три тысячи детей сели за парты впервые, сообщил председатель правительства региона Александр Прокопьев в своем канале в MAX.
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