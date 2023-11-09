Лучше так ( Ирина Федосеева)

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ПОЭЗИЯ

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Боль сердечную забрав,Неизменность катится.Никаких в проекте завтр…Никаких — покаяться… Обещанья дорогИВ вечном лете скорости.

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Комментарии
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Елена НН
Ирина, думаю, в русском языке нет многих слов и падежных форм, которые Вы  решили вставить в свой текст. Русский язык не стоит таким странным  образом использовать,  мне кажется. Грамотно и выразительно можно написать о том же. Зачем эти неточности и отклонения от нормы? В чём проблема при написании стиха? Ведь своеобразие не в том, чтобы нарушать правила  русской речи. И так сейчас очень мало тех, кто пользуется языком грамотно и полноценно. А Вы можете обойтись без нарушений...
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