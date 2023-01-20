СЕРГЕЙ ИЗ ЯВЛЕНКИ
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СЕРГЕЙ ИЗ ЯВЛЕНКИ
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Свежие комментарии
СЕРГЕЙ ПРУДНИКОВ
Сначала разберись в себе самом. А там видно будет.
ЗНАЕМ ЛИ МЫ ЧЕЛОВ...
Платон Платонов
Зачем Литве армия?! Они если и окажут сопротивление внешней силе, ну максимум пару часов смогут продержаться. Стоит л...
ПРИЗЫВНИКИ ЛИТВЫ ...
СЕРГЕЙ ПРУДНИКОВ
С них вояки, как с моего хе..а свисток.
ПРИЗЫВНИКИ ЛИТВЫ ...
СЕРГЕЙ ПРУДНИКОВ
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Убийца "Палантира".
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