СЕРГЕЙ ИЗ ЯВЛЕНКИ

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Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ ПРУДНИКОВ
    Сначала разберись в себе самом. А там видно будет.ЗНАЕМ ЛИ МЫ ЧЕЛОВ...
  • Платон Платонов
    Зачем Литве армия?! Они если и окажут сопротивление внешней силе, ну максимум пару часов смогут продержаться. Стоит л...ПРИЗЫВНИКИ ЛИТВЫ ...
  • СЕРГЕЙ ПРУДНИКОВ
    С них вояки, как с моего хе..а свисток.ПРИЗЫВНИКИ ЛИТВЫ ...

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