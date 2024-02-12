Александр Овечкин забросил уже в пятом матче кряду 

Российский хоккеист наконец-то раззабивался в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. После шайбы в исполнении лидера «Вашингтона» в ворота «Ванкувера» голевая серия Александра Овечкина продлилась до пяти игр кряду, чего не было с позапрошлого года.
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