Александр Овечкин забросил уже в пятом матче кряду 

Российский хоккеист наконец-то раззабивался в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. После шайбы в исполнении лидера «Вашингтона» в ворота «Ванкувера» голевая серия Александра Овечкина продлилась до пяти игр кряду, чего не было с позапрошлого года.