Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Стала известна программа ХIX Международного кинофестиваля «Золотой Феникс»

Стала известна программа ХIX Международного кинофестиваля «Золотой Феникс»

Программа кинофестиваля "Золотой Феникс", который пройдет в Смоленске с 18 по 22 сентября.              Кинотеатр «Современник» 18 сентября 19:00.

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