Состояние красивой вдовы Кобзона вызывает тревогу — что происходит

Фанаты переживают за Нелли Михайловну. Нелли Кобзон с дочерью Belkin Alexey/news.ru/Global Look PressПоявление Нелли Кобзон на церемонии открытия памятника родителям Филиппа Киркорова на Троекуровском кладбище вызвало тревогу у поклонников.
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