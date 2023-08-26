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Хоккеист Бурмистров готов сыграть в футбол за «Спартак»: «С удовольствием, только за! Но пока не звали»

Хоккеист Бурмистров готов сыграть в футбол за «Спартак»: «С удовольствием, только за! Но пока не звали»

– Овечкин прошлым летом сыграл в футбол за «Динамо». Хотели бы выйти на поле за «Спартак» в товарищеском матче? – Конечно, с удовольствием.

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