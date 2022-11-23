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Координатору движения «За вынос Ленина» дали три года колонии

Ещё один пример того, как антисоветизм сносит крышу, други моя, и разворачивает не туда, куда хотелось попасть*Три года колонии в качестве наказания определил Московский городской суд для координатора движения «За вынос Ленина» Михаила Налимова по обвинению в реабилитации нацизма, сообщила 21 ноября пресс-служба суда.

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