Координатору движения «За вынос Ленина» дали три года колонии

Ещё один пример того, как антисоветизм сносит крышу, други моя, и разворачивает не туда, куда хотелось попасть*Три года колонии в качестве наказания определил Московский городской суд для координатора движения «За вынос Ленина» Михаила Налимова по обвинению в реабилитации нацизма, сообщила 21 ноября пресс-служба суда.
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