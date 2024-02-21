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Начальник Генштаба Герасимов наградил отличившихся в Авдеевке военных

Начальник Генштаба Герасимов наградил отличившихся в Авдеевке военных

Отличившихся при освобождении Авдеевки военнослужащих отметили государственными наградами. Их вручил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов, сообщило Минобороны.

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