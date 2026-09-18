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Царьград

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Постпред США при НАТО указал на недостаточные оборонные расходы Чехии

Постпред США при НАТО указал на недостаточные оборонные расходы Чехии

На конференции Prague Defence Summit постпред США при НАТО Мэтью Уитакер выразил обеспокоенность недостаточными оборонными расходами Чехии.

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