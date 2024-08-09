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Медвежий угол

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Свежие комментарии

Цыгане круче мигрантов – об особенной преступности в России

Цыгане круче мигрантов – об особенной преступности в России

Не путайтесь в этносах На страницах ВО немало написано об этнической преступности среди мигрантов.

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Комментарии
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И
Искандер
Зачем разбираться в сортах говна - видах &quot;национальной&quot; преступности? Цыгане, со всей их &quot;этничностью&quot; - столетиями часть России. А мигранты - это миллионы ЧУЖЕСТРАНЦЕВ, которых ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО,  по программе МОМ сажают на шею россиян. МИЛЛИОНЫ ненавидящих НАШ образ жизни, испоганивших СВОИ &quot;страны&quot;, которые теперь выдавливают в РФ тех, кто даже там, в &quot;ближнем зарубежье&quot; к квалифицированному труду непригоден. Этот кишлачный навоз намерен &quot;жить не с нами, а вместо нас&quot;, получив российское гражданство.
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8 час.
Артур Кушхабиев
Полиция и суды должны бороться с любой преступностью, не зависимо от этноса.
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8 час.

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