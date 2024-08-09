Цыгане круче мигрантов – об особенной преступности в России

И

Искандер

Зачем разбираться в сортах говна - видах "национальной" преступности? Цыгане, со всей их "этничностью" - столетиями часть России. А мигранты - это миллионы ЧУЖЕСТРАНЦЕВ, которых ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО, по программе МОМ сажают на шею россиян. МИЛЛИОНЫ ненавидящих НАШ образ жизни, испоганивших СВОИ "страны", которые теперь выдавливают в РФ тех, кто даже там, в "ближнем зарубежье" к квалифицированному труду непригоден. Этот кишлачный навоз намерен "жить не с нами, а вместо нас", получив российское гражданство.