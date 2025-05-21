Почему популярные курорты становятся опасными для российских туристов Ирина ВальковаДля многих россиян отпуск за границей — это долгожданный шанс отдохнуть от суеты, понежиться на солнце и набраться впечатлений.
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