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Губернатор Гусев: в Воронеже сбитые украинские беспилотники упали на жилые дома

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в субботу, 4 января, сообщил, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и пригороде были обнаружены и подавлены не менее пяти украинских беспилотных летательных аппаратов.

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