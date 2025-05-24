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Гамбург (ATP). Финал. Рублев сыграет с Коболли

Гамбург (ATP). Финал. Рублев сыграет с Коболли

Сетка турнира здесь. Hamburg Open Гамбург, Германия 18 – 24 мая 2025 ATP 500 Призовой фонд – 2 158 560 евро Открытые корты, грунт Финал Андрей Рублев (Россия)  Флавио Коболли (Италия) Дата проведения 24 мая, 15.

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