Верховный суд на стал рассматривать жалобу по громкому делу об отравлении арбузом

Приговор московскому дезинсектору оставлен без изменения.Приговор дезинсектору по делу об отравлении арбузом бабушки и внучки в Москве останется без изменения – Верховный суд отказался рассматривать жалобу, осужденный дезинсектор отсидит свои пять лет.
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