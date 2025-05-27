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Верховный суд на стал рассматривать жалобу по громкому делу об отравлении арбузом

Верховный суд на стал рассматривать жалобу по громкому делу об отравлении арбузом

Приговор московскому дезинсектору оставлен без изменения.Приговор дезинсектору по делу об отравлении арбузом бабушки и внучки в Москве останется без изменения – Верховный суд отказался рассматривать жалобу, осужденный дезинсектор отсидит свои пять лет.

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