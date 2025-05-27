Верховный суд на стал рассматривать жалобу по громкому делу об отравлении арбузом

Приговор московскому дезинсектору оставлен без изменения.Приговор дезинсектору по делу об отравлении арбузом бабушки и внучки в Москве останется без изменения – Верховный суд отказался рассматривать жалобу, осужденный дезинсектор отсидит свои пять лет.