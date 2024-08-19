Сенатор-республиканец заявил, что демократы устроили в США переворот

Демократы в Соединенных Штатах устроили переворот и собираются выкинуть главу государства Джо Байдена на обочину, поставив на его место Камалу Харрис, заявил журналистам сенатор-республиканец Рон Джонсон, приехавший в Чикаго, где открылся Национальный съезд Демократической партии США.