Сенатор-республиканец заявил, что демократы устроили в США переворот

Демократы в Соединенных Штатах устроили переворот и собираются выкинуть главу государства Джо Байдена на обочину, поставив на его место Камалу Харрис, заявил журналистам сенатор-республиканец Рон Джонсон, приехавший в Чикаго, где открылся Национальный съезд Демократической партии США.
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