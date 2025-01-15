ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

449 подписчиков

Срочно! Только что! Удар по Сумской области: гул машин скорой помощи – тьма погибших среди рядовых и полковников

Срочно! Только что! Удар по Сумской области: гул машин скорой помощи – тьма погибших среди рядовых и полковников

ВС РФ ракетами ударили по Сумской области, где сконцентрированы большие резервы противника для переброски на курское направление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТГ
Татьяна Гусева
Ну и слава богу! Может, не будет переброски этих фашистов в Курскую область.
Ответить
21 час.
Старый Фонарь
Радиоперехват, возможно и партизаны местные.
Ответить
21 час.
В С
Ще не вмерла -а- а- украинэ матэ... Ну это сегодня. А завтра ...
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх