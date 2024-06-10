Куда идем – с Татьяной Троянской

Начало лета радует петербуржцев – концерты, выставки, фестивали, фильмы. Есть из чего выбрать. Наш обозреватель рассказывает о самых интересных событиях НЕПОВТОРИМЫЙ МИКС ВАРВАРЫ ВИЗБОР 11 июня на площадке Roof Place с сольным концертом (6+) выступит самая романтичная певица нашей страны Варвара Визбор.