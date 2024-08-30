Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября: у нас будет преимущество

Овен У вас будет мотивация что-то делать, а возможности совпадут с желаниями. Никакого негатива не предвидится, так что, если столкнетесь с трудностями, знайте — причина в вас самих, либо в вашем ближайшем окружении.
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