Малосольные помидоры в банке: простой пошаговый рецепт быстрой летней закуски к столу

Сочные малосольные помидоры по этому рецепту радуют насыщенным вкусом уже через несколько часов. Благодаря предварительному удалению кожицы маринад быстрее проникает в мякоть, поэтому томаты получаются особенно ароматными, нежными и равномерно пропитанными специями.