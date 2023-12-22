Тренер на диване
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Тренер на диване

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  • Валерий Бирюков
    Вообще-то у Нестерова не всё в порядке с логикой: как можно сопоставлять героизм в районе боевых действий с героизмом...Нестеров: Сейчас ...
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Нестеров: Сейчас герои спорта отходят на второй план

Нестеров: Сейчас герои спорта отходят на второй план

Нестеров: Сейчас герои спорта отходят на второй план Олимпийский чемпион, гандболист Юрий Нестеров оценил результаты ежегодного опроса ВЦИОМ, по итогам которого фигурист Роман Костомаров был назван спортсменом года в России.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Вообще-то у Нестерова не всё в порядке с логикой: как можно сопоставлять героизм в районе боевых действий с героизмом в спорте, медицине, на предприятиях оборонки и т. д. Это примерно то же, что путать &quot;божий дар с яичницей&quot;.
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