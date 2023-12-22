Нестеров: Сейчас герои спорта отходят на второй план Олимпийский чемпион, гандболист Юрий Нестеров оценил результаты ежегодного опроса ВЦИОМ, по итогам которого фигурист Роман Костомаров был назван спортсменом года в России.
Нестеров: Сейчас герои спорта отходят на второй план
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Бирюков
Вообще-то у Нестерова не всё в порядке с логикой: как можно сопоставлять героизм в районе боевых действий с героизмом в спорте, медицине, на предприятиях оборонки и т. д. Это примерно то же, что путать "божий дар с яичницей".
Ответить
14 час.
Свежие комментарии