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Нижегородская правда

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Фермер из Дивеева стал героем передачи «Песни от всей души»

Фермер из Дивеева стал героем передачи «Песни от всей души»

Андрей Пильгун из Дивеевского округа стал участником праздничной программы «Песни от всей души. Вечернее шоу Андрея Малахова», которая вышла в это воскресенье.

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