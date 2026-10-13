Фермер из Дивеева стал героем передачи «Песни от всей души»

Андрей Пильгун из Дивеевского округа стал участником праздничной программы «Песни от всей души. Вечернее шоу Андрея Малахова», которая вышла в это воскресенье.
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