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Царьград

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Специалист рассказала о нормативах температуры воздуха в квартирах зимой

Специалист рассказала о нормативах температуры воздуха в квартирах зимой

Если в квартире слишком холодно, жильцы могут затребовать компенсацию.Температура воздуха в жилом помещении не должна быть ниже 18 градусов Цельсия, а в угловых помещениях она не должна опускаться ниже 22 градусов.

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