Отель The Plaza в Нью-Йорке, ставший известным благодаря фильму «Один дома 2», закроется с 19 января 2027 года минимум на четыре года для реставрации.
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