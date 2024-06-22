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Александр Барков: «Эдмонтон» очень хорошо играет в обороне. Они быстрые. Нам нужно стать лучше»

«Ойлерс» выиграли третий матч подряд против «Пантерс», сравняв счет в финальной серии Кубка Стэнли (3-3).

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