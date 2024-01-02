В Энгельсском соединении командования дальней авиации в новогодние праздники запланированы культурно-досуговые мероприятия

В ходе праздничных дней для военнослужащих соединения организованы выступления коллективов художественной самодеятельности, смотры-конкурсы на лучшее оформление расположений в солдатских казармах, смотры стенной печати, викторины, беседы и кинопросмотры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии