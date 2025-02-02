Полиция возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП в Шушарах

Три машины столкнулись на перекрестке Московского шоссе и Паровозной улицы По факту смертельного ДТП на перекрестке Московского шоссе и Паровозной улицы, в результате которого погиб один полицейский, возбуждено уголовное дело.
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