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Петербургский дневник

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Полиция возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП в Шушарах

Полиция возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП в Шушарах

Три машины столкнулись на перекрестке Московского шоссе и Паровозной улицы По факту смертельного ДТП на перекрестке Московского шоссе и Паровозной улицы, в результате которого погиб один полицейский, возбуждено уголовное дело.

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