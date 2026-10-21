САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом еще продолжается, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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