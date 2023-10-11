Автоэксперт назвал основные правила перехода на зимнюю резину

Приближается период смены летней резины на зимнюю. Об основных правилах сезонной замены шин, рисках и ошибках автолюбителей «Известиям» 11 октября рассказали эксперты международной сети автосервисов FIT SERVICE.
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