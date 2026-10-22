Пиротехники МЧС уничтожили авиабомбу и снаряды в Ленинском районе.Пиротехники Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым ликвидировали 8 взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны.
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