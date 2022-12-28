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Джокович провел первую тренировку в Аделаиде

Джокович провел первую тренировку в Аделаиде

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович провел первую тренировку в Аделаиде. На следующей неделе он начнет сезон на турнире ATP 250, сыграв в одиночке и в паре с Вашеком Поспишилом.

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