Мирча Джоанэ фактически подтвердил, что война будет идти до полного уничтожения противника

Радио "Комсомольская Правда": Мир вступил в эру конкуренции великих держав между Западом, Россией и Китаем Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью газете Telegraph заявил, что Россия, Китай и остальные страны "вместе предпримут массовые попытки подорвать американскую власть".