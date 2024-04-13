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Мирча Джоанэ фактически подтвердил, что война будет идти до полного уничтожения противника

Мирча Джоанэ фактически подтвердил, что война будет идти до полного уничтожения противника

Радио "Комсомольская Правда": Мир вступил в эру конкуренции великих держав между Западом, Россией и Китаем Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью газете Telegraph заявил, что Россия, Китай и остальные страны "вместе предпримут массовые попытки подорвать американскую власть".

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