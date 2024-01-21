15 раз, когда люди подмечали очаровательные случайности

Иногда совершенная случайность, которую ты не ожидаешь увидеть, поднимает настроение на весь день. Будь то неожиданно встреченные дикие животные, как в этом материале, луч света, упавший под определенным углом, или забавная форма облака ― все это может задать прекрасный настрой на день.