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15 раз, когда люди подмечали очаровательные случайности

15 раз, когда люди подмечали очаровательные случайности

Иногда совершенная случайность, которую ты не ожидаешь увидеть, поднимает настроение на весь день. Будь то неожиданно встреченные дикие животные, как в этом материале, луч света, упавший под определенным углом, или забавная форма облака ― все это может задать прекрасный настрой на день.

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