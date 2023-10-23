Снижение тарифов на газ откладывается

Компания Vestmoldtransgaz, которая на протяжении месяца является оператором газотранспортной системы (ОГС) на всей территории Республики Молдова, обратилась к Национальному агентству регулирования энергетики (НАРЭ) с просьбой скорректировать тарифы на услугу по транспортировке метана тип ввода/вывода, на 2023 год.